"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на бойцов ВСУ, пишет издание The National Interest."Становится только хуже, потому что технологии не стоят на... РИА Новости, 12.10.2025
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на бойцов ВСУ, пишет издание The National Interest.
"Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте", — рассказал изданию один из украинских активистов.
В материале отмечается, что моральный дух украинских боевиков подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40–50 км в лучших условиях.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста
Вчера, 22:07
В Минобороны ранее сообщали, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Как отмечают военнослужащие, результативность поражения цели FPV-дроном с управлением на оптоволокне составляет 80% — на 10% выше, чем при стандартном управлении на радиочастотах.
Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Украине заявили о планах создать новую армию
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
