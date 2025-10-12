"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на бойцов ВСУ, пишет издание The National Interest.
"Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте", — рассказал изданию один из украинских активистов.
В материале отмечается, что моральный дух украинских боевиков подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые ВСУ, она может достигать 40–50 км в лучших условиях.
В Минобороны ранее сообщали, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Как отмечают военнослужащие, результативность поражения цели FPV-дроном с управлением на оптоволокне составляет 80% — на 10% выше, чем при стандартном управлении на радиочастотах.
Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
