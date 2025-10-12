"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО

В Минобороны ранее сообщали, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Как отмечают военнослужащие, результативность поражения цели FPV-дроном с управлением на оптоволокне составляет 80% — на 10% выше, чем при стандартном управлении на радиочастотах.