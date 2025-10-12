Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей

Специальная военная операция на Украине
 
20:29 12.10.2025 (обновлено: 20:30 12.10.2025)
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей
Три мирных жителя, в том числе двое детей в Шебекино, ранены при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2025
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей

В Шебекино при атаках ВСУ пострадали три человека, в том числе двое детей

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три мирных жителя, в том числе двое детей в Шебекино, ранены при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"При атаках дронов ВСУ ранены три мирных жителя, в том числе двое детей. В городе Шебекино после детонации дрона возле МКД (многоквартирного дома - ред.) пострадали двое 10-летних мальчиков. Один из них получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча. Родители доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Второго мальчика, у которого предварительно диагностирована баротравма, привезли бойцы самообороны. Для дальнейшего обследования и лечения обоих детей бригада скорой помощи доставит в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что в городе Грайворон FPV-дрон ударил рядом с многоквартирным домом, мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки и ног самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, в квартире повреждено остекление.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
