В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей
Три мирных жителя, в том числе двое детей в Шебекино, ранены при атаках ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T20:29:00+03:00
2025-10-12T20:29:00+03:00
2025-10-12T20:30:00+03:00
происшествия
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
грайворон
шебекино
белгородская область
грайворон
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали двое детей
