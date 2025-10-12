Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять мирных жителей
19:08 12.10.2025
В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять мирных жителей
В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали при ударе украинского дрона по автобусу в Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия, горловка, донецкая народная республика
Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика
В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей пострадали при ударе дрона ВСУ по автобусу в Горловке

ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали при ударе украинского дрона по автобусу в Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА украинских нацистов по автобусу в жилом массиве "Комсомолец" ранены пять мирных жителей Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские войска обстреляли завод "Стирол" в Горловке
5 августа, 18:33
 
Происшествия
 
 
