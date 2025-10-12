https://ria.ru/20251012/vsu-2047834572.html
В Горловке при атаке БПЛА на автобус пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали при ударе украинского дрона по автобусу в Горловке в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.10.2025
