Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о планах создать новую армию - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/vsu-2047831221.html
На Украине заявили о планах создать новую армию
На Украине заявили о планах создать новую армию - РИА Новости, 12.10.2025
На Украине заявили о планах создать новую армию
Украине пора призывать в армию несовершеннолетних юношей, заяви командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский, его слова приводит... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T17:56:00+03:00
2025-10-12T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
https://ria.ru/20251011/vsu-2047716480.html
https://ria.ru/20251011/vsu-2047724794.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о планах создать новую армию

Командир ВСУ заявил о необходимости призывать 16-18-летних. Что известно

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украине пора призывать в армию несовершеннолетних юношей, заяви командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский, его слова приводит украинское агентство УНИАН.
"Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — заявил Ярославский.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский заявил о ликвидации оперативно-стратегических группировок ВСУ
11 октября, 18:16
По его словам, план по созданию такой армии уже разработан и передан высшему руководству.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Раде пожаловались на плачевное положение ВСУ в зоне СВО
11 октября, 20:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала