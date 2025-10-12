На Украине заявили о планах создать новую армию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украине пора призывать в армию несовершеннолетних юношей, заяви командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский, его слова приводит украинское агентство УНИАН.

"Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — заявил Ярославский.

По его словам, план по созданию такой армии уже разработан и передан высшему руководству.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.