На Украине заявили о планах создать новую армию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украине пора призывать в армию несовершеннолетних юношей, заяви командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский, его слова приводит украинское агентство УНИАН.
"Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных", — заявил Ярославский.
По его словам, план по созданию такой армии уже разработан и передан высшему руководству.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны всегда иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
