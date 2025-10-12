https://ria.ru/20251012/vsu-2047830938.html
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Еще один мирный житель пострадал в поселке Ракитное Белгородской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2025
