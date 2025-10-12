Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали еще два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 12.10.2025 (обновлено: 16:07 12.10.2025)
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали еще два человека
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали еще два человека
Ещё два человека ранены в воскресенье в курском приграничье в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.10.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали еще два человека

Хинштейн: в Курской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали два человека

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ещё два человека ранены в воскресенье в курском приграничье в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил о том, что минно-взрывную травму и ранения ног получил 15-летний подросток в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, также ранены мужчина и женщина. Позднее он дополнил, что движение ограничено на трассе Рыльск-Льгов до села Ивановского из-за атак украинских дронов.
"Ещё два человека ранены в приграничье. Вражеский дрон на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль. В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча", - написал Хинштейн в Telegram-канале, отметив, что пострадавших госпитализируют в медицинские учреждения Брянской области, поскольку те находятся ближе всего от места происшествия.
В Курской области водитель грузовика погиб при атаке дрона ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныКурская областьБеловский районБрянская областьАлександр Хинштейн
 
 
