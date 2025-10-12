В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали еще два человека

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ещё два человека ранены в воскресенье в курском приграничье в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил о том, что минно-взрывную травму и ранения ног получил 15-летний подросток в результате атаки дрона ВСУ в курском Беловском районе, также ранены мужчина и женщина. Позднее он дополнил, что движение ограничено на трассе Рыльск-Льгов до села Ивановского из-за атак украинских дронов.
"Ещё два человека ранены в приграничье. Вражеский дрон на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района совершил атаку на движущийся автомобиль. В результате удара у 70-летней женщины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой кисти. У 51-летнего мужчины осколочное ранение правого плеча", - написал Хинштейн в Telegram-канале, отметив, что пострадавших госпитализируют в медицинские учреждения Брянской области, поскольку те находятся ближе всего от места происшествия.
