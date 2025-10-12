Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат" - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 12.10.2025 (обновлено: 11:36 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/vsu-2047787219.html
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат"
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат" - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат"
Расчет 120 миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожил танк ВСУ "Булат", сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:34:00+03:00
2025-10-12T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_a4e3a12173f34434266c040f93ad4662.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_95120c28db943a0dee20dec64ba213a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат"

Группировка "Днепр" ВС России уничтожила танк ВСУ "Булат"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120 миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожил танк ВСУ "Булат", сообщил РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков с позывным "Баллон".
"Самая интересная цель: мы перестреливались с танком… По нам начал танк работать. Мы соответственно спросили у "птичников", у штаба, достаем мы до него - не достаем. И у нас с ним началась перестрелка. Мы по нему, он по нам. Уничтожили цель", - сказал минометчик с позывным "Баллон".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам бойца, танк был уничтожен с 3-4 выстрелов.
"Экипаж (ВСУ) покинул танк, успел уйти, ну а танчик, скорее всего, до сих пор там и стоит. 120-й миномет уничтожил украинский танк", - подытожил военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала