ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат"
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат" - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили танк ВСУ "Булат"
Расчет 120 миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожил танк ВСУ "Булат", сообщил РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120 миллиметрового миномета группировки войск "Днепр" в ходе артиллерийской дуэли уничтожил танк ВСУ "Булат", сообщил РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков с позывным "Баллон".
"Самая интересная цель: мы перестреливались с танком… По нам начал танк работать. Мы соответственно спросили у "птичников", у штаба, достаем мы до него - не достаем. И у нас с ним началась перестрелка. Мы по нему, он по нам. Уничтожили цель", - сказал минометчик с позывным "Баллон".
По словам бойца, танк был уничтожен с 3-4 выстрелов.
"Экипаж (ВСУ
) покинул танк, успел уйти, ну а танчик, скорее всего, до сих пор там и стоит. 120-й миномет уничтожил украинский танк", - подытожил военный.