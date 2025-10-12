https://ria.ru/20251012/vsu-2047769008.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке увеличилось до пяти
Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.10.2025
