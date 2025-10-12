Гладков рассказал об атаках ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области около 130 беспилотниками, один мирный житель погиб, трое ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 34 снарядов и зафиксированы атаки 129 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 29 частных домовладениях, предприятии, ангаре, шести коммерческих и одном социальном объектах, двух инфраструктурных объектах и 56 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один БПЛА… В Белгородском районе посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Северный, сёла Зеленая Поляна, Красная Нива, Крестовое, Лозовое, Стрелецкое, Толоконное, Ясные Зори и хутор Церковный подверглись атакам 14 БПЛА, 9 из которых подавлены и сбиты. На участке автодороги Ясные Зори - Бочковка от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Машина повреждена. В посёлке Октябрьский при атаке БПЛА на частный дом пострадал мужчина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский районы атакованы 12 беспилотниками, в Валуйском округе нанесены удары 11 БПЛА, 5 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, в Грайворонском округе выпущено 15 снарядов и совершены атаки 38 БПЛА, пострадал мужчина, в Краснояружском районе выпущено 19 боеприпасов и нанесены удары 19 БПЛА. Над Прохоровским районом и Яковлевским округом сбиты 4 беспилотника, Чернянский район подвергся атакам 3 беспилотников, повреждён объект инфраструктуры, уточнил губернатор.
"В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 3 беспилотниками. В результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мирный житель… В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 24 БПЛА, 18 были сбиты и подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33