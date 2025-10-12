При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал грузовик на территории предприятия в посёлке Пролетарский Белгородской области, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу губернатор сообщал, что водитель погиб в посёлке Пролетарский при ударе ВСУ по грузовому автомобилю.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Белгородском районе в селе Чайки при атаке дрона повреждены автомобиль и частный дом, в городе Шебекино три БПЛА ударили по предприятию: в двух помещениях повреждены кровли, окна и фасады.
"В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА выбиты окна в частном доме, а также повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта. Перебита газовая труба. В селе Дорогощь Грайворонского округа от ударов FPV-дронов посечены навес здания сельхозпредприятия и "Камаз". В селе Мокрая Орловка дроном атакован автомобиль - у транспортного средства разбита передняя часть кузова", - отметил Гладков.
Кроме того, в хуторе Леоновка Валуйского округа в результате сбросов взрывных устройств с дрона в частном доме выбиты окна, пробиты крыша и потолок, в посёлке Уразово в результате детонации БПЛА повреждено остекление частного дома.
"Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33