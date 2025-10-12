Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 12.10.2025 (обновлено: 12:26 12.10.2025)
При атаке ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
Дрон ВСУ атаковал грузовик на территории предприятия в посёлке Пролетарский Белгородской области, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:25:00+03:00
2025-10-12T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область, ракитянский район, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал грузовик на территории предприятия в посёлке Пролетарский Белгородской области, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу губернатор сообщал, что водитель погиб в посёлке Пролетарский при ударе ВСУ по грузовому автомобилю.
"В посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Белгородском районе в селе Чайки при атаке дрона повреждены автомобиль и частный дом, в городе Шебекино три БПЛА ударили по предприятию: в двух помещениях повреждены кровли, окна и фасады.
"В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА выбиты окна в частном доме, а также повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта. Перебита газовая труба. В селе Дорогощь Грайворонского округа от ударов FPV-дронов посечены навес здания сельхозпредприятия и "Камаз". В селе Мокрая Орловка дроном атакован автомобиль - у транспортного средства разбита передняя часть кузова", - отметил Гладков.
Кроме того, в хуторе Леоновка Валуйского округа в результате сбросов взрывных устройств с дрона в частном доме выбиты окна, пробиты крыша и потолок, в посёлке Уразово в результате детонации БПЛА повреждено остекление частного дома.
"Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
