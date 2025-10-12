https://ria.ru/20251012/vsu--2047791558.html
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и уничтожила до 40 военнослужащих противника, сообщили в... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
