ВСУ потеряли до 550 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
