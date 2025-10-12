Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 12.10.2025 (обновлено: 12:11 12.10.2025)
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и центра спецназа ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и центра спецназа ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, центра спецназначения ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение было несено в районах населенных пунктов Московка, Прокоповка, Купянск в Харьковской области, Ямполь, Новоселовка, Дробышево и Ставки в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, бронеавтомобиль Oncilla польского производства, 23 автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
