ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и центра спецназа ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, центра спецназначения ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение было несено в районах населенных пунктов Московка, Прокоповка, Купянск в Харьковской области, Ямполь, Новоселовка, Дробышево и Ставки в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, бронеавтомобиль Oncilla польского производства, 23 автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана". Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
9 сентября, 14:33