https://ria.ru/20251012/vsu--2047791134.html
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:05:00+03:00
2025-10-12T12:05:00+03:00
2025-10-12T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ba70e57f70e75553816d19e9e18d06e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Безопасность
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки