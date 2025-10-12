ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США

"Нам пришли координаты, наши "птичники" увидели на том берегу автомобиль "Хамви" (HMMWV), соответственно, сразу идентифицировали его как военную цель и начали по нему отрабатывать. Первая мина упала буквально в 70 метрах от них. И они быстро загрузились в машину, побросали всё, что у них было, и начали уезжать, убегать", - сказал РИА Нровости командир.