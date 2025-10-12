https://ria.ru/20251012/vsu--2047787386.html
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США
Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", действуя совместно с расчетом ударных БПЛА, уничтожил выявленный на правом берегу Днепра... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:36:00+03:00
2025-10-12T11:36:00+03:00
2025-10-12T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
сша
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923070991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f95310268f9d024884ec83f33e0ec61f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
днепр (река)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923070991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_760d7c397fcb0bf39ccb094275cf43dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепр (река), сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), США, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США
Расчет группировки "Днепр" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" производства США
ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", действуя совместно с расчетом ударных БПЛА, уничтожил выявленный на правом берегу Днепра бронеавтомобиль украинских боевиков "Хамви" (HMMWV) производства США, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков с позывным "Баллон".
"Нам пришли координаты, наши "птичники" увидели на том берегу автомобиль "Хамви" (HMMWV), соответственно, сразу идентифицировали его как военную цель и начали по нему отрабатывать. Первая мина упала буквально в 70 метрах от них. И они быстро загрузились в машину, побросали всё, что у них было, и начали уезжать, убегать", - сказал РИА Нровости командир.
По словам бойца, украинские боевики, передвигающиеся на натовской технике, очень ее берегут и при малейшей опасности со стороны ВС РФ
тут же убегают.
"Пришлось уже нашим "птичникам" снаряжать FPV-шки и догонять их. Ну догнали, отработали. Все хорошо. Уничтожили, соответственно, цель. Уничтожили "Хамви", да, совместными усилиями", - подытожил минометчик "Днепра".