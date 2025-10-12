Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США - РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 12.10.2025
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США
Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", действуя совместно с расчетом ударных БПЛА, уничтожил выявленный на правом берегу Днепра... РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили броневик ВСУ "Хамви" производства США

Расчет группировки "Днепр" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" производства США

ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", действуя совместно с расчетом ударных БПЛА, уничтожил выявленный на правом берегу Днепра бронеавтомобиль украинских боевиков "Хамви" (HMMWV) производства США, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков с позывным "Баллон".
"Нам пришли координаты, наши "птичники" увидели на том берегу автомобиль "Хамви" (HMMWV), соответственно, сразу идентифицировали его как военную цель и начали по нему отрабатывать. Первая мина упала буквально в 70 метрах от них. И они быстро загрузились в машину, побросали всё, что у них было, и начали уезжать, убегать", - сказал РИА Нровости командир.
По словам бойца, украинские боевики, передвигающиеся на натовской технике, очень ее берегут и при малейшей опасности со стороны ВС РФ тут же убегают.
"Пришлось уже нашим "птичникам" снаряжать FPV-шки и догонять их. Ну догнали, отработали. Все хорошо. Уничтожили, соответственно, цель. Уничтожили "Хамви", да, совместными усилиями", - подытожил минометчик "Днепра".
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)СШАВооруженные силы РФ
 
 
