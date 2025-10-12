https://ria.ru/20251012/vsu--2047786972.html
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе
Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе, сообщает... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:31:00+03:00
2025-10-12T11:31:00+03:00
2025-10-12T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
днепр (река)
в мире
сша
днепр (река)
Новости
Уничтожение скопления украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе
Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе Херсонской области, сообщил наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Замкомандира взвода минометчиков с позывным "Баллон" также рассказал агентству об уничтожении танка ВСУ "Булат" и бронеавтомобиля "Хамви".🔹 Подписаться на РИА Новости
ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
"Цель принял, работаем по пехоте противника на опорном пункте", - доложил своему командиру артиллерист-минометчик "Днепра" по системе внутренней защищенной связи после того, как получил координаты цели.
Оператор разведывательного БПЛА выявил на правом берегу Днепра
в оккупированном киевским режимом Бериславе скопление пехоты ВСУ
. Украинские боевики были замечены около ранее сожженной ВС РФ
украинской БМП "M113" производства США
. После обнаружения пехота противника скрылась в полуразрушенном доме, служившим им опорным пунктом. Бойцы "Днепра" размаскировали 120 миллиметровый миномет, и тремя выстрелами поразили опорный пункт ВСУ вместе с укрывшимся в нем личным составом.
"В штатном режиме… Каждый день работаем, нет-нет, по две-три мины", - сказал РИА Новости минометчик с позывным "Камень".
Согласно данным объективного контроля, опорный пункт противника вместе с укрывшимися в нем националистами был уничтожен.
"Наши "птичники" всё видят, всё смотрят… После того, как цель верифицированна, как военная цель, наши "птичники" скидывают координаты нашим офицерам. И уже дальше по цепочке мы начинаем, готовим мины 120-е. У нас 120-й миномет. И, соответственно, отрабатываем. Первая мина у нас пристрелочная. Вторая мина ложится в цель", - сказал замкомандира взвода с позывным "Баллон".
Минометчики береговой батареи "Днепра" ежедневно отрабатывают по целям противника: по пехоте, по расчетам БПЛА, по опорным пунктам, по блиндажам и окопам. Не редко бойцам приходится отражать попытки украинских ДРГ форсировать Днепр.
"Боевые действия в любом случае есть. То есть стрельба, внештатные ситуации по типу (действий - ред.) ДРГ… Повышенная боеготовность, когда ДРГ были в непосредственной близости от нас… Минуты три-две, то есть крайне быстро надо было подготовиться, чтобы враг не успел переплыть… Работали непосредственно по ДРГ с помощью корректировки", - подытожил "Камень".