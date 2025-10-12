ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе

ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.

"Цель принял, работаем по пехоте противника на опорном пункте", - доложил своему командиру артиллерист-минометчик "Днепра" по системе внутренней защищенной связи после того, как получил координаты цели.

Оператор разведывательного БПЛА выявил на правом берегу Днепра в оккупированном киевским режимом Бериславе скопление пехоты ВСУ . Украинские боевики были замечены около ранее сожженной ВС РФ украинской БМП "M113" производства США . После обнаружения пехота противника скрылась в полуразрушенном доме, служившим им опорным пунктом. Бойцы "Днепра" размаскировали 120 миллиметровый миномет, и тремя выстрелами поразили опорный пункт ВСУ вместе с укрывшимся в нем личным составом.

"В штатном режиме… Каждый день работаем, нет-нет, по две-три мины", - сказал РИА Новости минометчик с позывным "Камень".

Согласно данным объективного контроля, опорный пункт противника вместе с укрывшимися в нем националистами был уничтожен.

"Наши "птичники" всё видят, всё смотрят… После того, как цель верифицированна, как военная цель, наши "птичники" скидывают координаты нашим офицерам. И уже дальше по цепочке мы начинаем, готовим мины 120-е. У нас 120-й миномет. И, соответственно, отрабатываем. Первая мина у нас пристрелочная. Вторая мина ложится в цель", - сказал замкомандира взвода с позывным "Баллон".

Минометчики береговой батареи "Днепра" ежедневно отрабатывают по целям противника: по пехоте, по расчетам БПЛА, по опорным пунктам, по блиндажам и окопам. Не редко бойцам приходится отражать попытки украинских ДРГ форсировать Днепр.