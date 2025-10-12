Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:31 12.10.2025 (обновлено: 11:51 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/vsu--2047786972.html
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе
Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе, сообщает... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T11:31:00+03:00
2025-10-12T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сша
днепр (река)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047789240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76b1a4ecc02a31353340e1ab59992397.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
сша
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение скопления украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе
Расчет 120-мм миномета группировки войск "Днепр" уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе Херсонской области, сообщил наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости. Замкомандира взвода минометчиков с позывным "Баллон" также рассказал агентству об уничтожении танка ВСУ "Булат" и бронеавтомобиля "Хамви".🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-10-12T11:31
true
PT4M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047789240_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2848ce20b5f679a25737808417fc8a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сша, днепр (река), в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, США, Днепр (река), В мире
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ в Бериславе

Группировка "Днепр" ВС России уничтожила скопление пехоты ВСУ в Бериславе

Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 12 окт - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномета группировки войск "Днепр", уничтожил скопление украинских боевиков в оккупированном киевским режимом Бериславе, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
"Цель принял, работаем по пехоте противника на опорном пункте", - доложил своему командиру артиллерист-минометчик "Днепра" по системе внутренней защищенной связи после того, как получил координаты цели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Оператор разведывательного БПЛА выявил на правом берегу Днепра в оккупированном киевским режимом Бериславе скопление пехоты ВСУ. Украинские боевики были замечены около ранее сожженной ВС РФ украинской БМП "M113" производства США. После обнаружения пехота противника скрылась в полуразрушенном доме, служившим им опорным пунктом. Бойцы "Днепра" размаскировали 120 миллиметровый миномет, и тремя выстрелами поразили опорный пункт ВСУ вместе с укрывшимся в нем личным составом.
"В штатном режиме… Каждый день работаем, нет-нет, по две-три мины", - сказал РИА Новости минометчик с позывным "Камень".
Согласно данным объективного контроля, опорный пункт противника вместе с укрывшимися в нем националистами был уничтожен.
"Наши "птичники" всё видят, всё смотрят… После того, как цель верифицированна, как военная цель, наши "птичники" скидывают координаты нашим офицерам. И уже дальше по цепочке мы начинаем, готовим мины 120-е. У нас 120-й миномет. И, соответственно, отрабатываем. Первая мина у нас пристрелочная. Вторая мина ложится в цель", - сказал замкомандира взвода с позывным "Баллон".
Минометчики береговой батареи "Днепра" ежедневно отрабатывают по целям противника: по пехоте, по расчетам БПЛА, по опорным пунктам, по блиндажам и окопам. Не редко бойцам приходится отражать попытки украинских ДРГ форсировать Днепр.
"Боевые действия в любом случае есть. То есть стрельба, внештатные ситуации по типу (действий - ред.) ДРГ… Повышенная боеготовность, когда ДРГ были в непосредственной близости от нас… Минуты три-две, то есть крайне быстро надо было подготовиться, чтобы враг не успел переплыть… Работали непосредственно по ДРГ с помощью корректировки", - подытожил "Камень".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСШАДнепр (река)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала