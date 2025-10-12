https://ria.ru/20251012/vsu--2047781980.html
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ под Харьковом
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ под Харьковом
Пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ уничтожен в Чугуеве Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
чугуев
харьковская область
безопасность
чугуев
харьковская область
