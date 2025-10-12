https://ria.ru/20251012/vsu--2047772725.html
ВС России нанесли удар по коммуникациям ВСУ в Сумской области
Российские войска атаковали объекты ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.10.2025
ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Дневные прилеты в городской агломерации — удар по логистике и коммуникациям", — заявил собеседник агентства.
В субботу в Сумской области объявляли воздушную тревогу.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, армия уничтожила две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка. Также сорваны две попытки выдвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область
, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы
, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.