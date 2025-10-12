Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по коммуникациям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 12.10.2025 (обновлено: 09:16 12.10.2025)
ВС России нанесли удар по коммуникациям ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по коммуникациям ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.10.2025
ВС России нанесли удар по коммуникациям ВСУ в Сумской области
Российские войска атаковали объекты ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
сумская область
украина
россия
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
ВС России нанесли удар по коммуникациям ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли мощный удар по ВСУ в Сумской области. Подробности

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Дневные прилеты в городской агломерации — удар по логистике и коммуникациям", — заявил собеседник агентства.
В субботу в Сумской области объявляли воздушную тревогу.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, армия уничтожила две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка. Также сорваны две попытки выдвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.
Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевСумская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир Путин
 
 
