ВС России уничтожили пикап ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

"Расчётом FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии был обнаружен автотранспорт противника, осуществлявший передвижение вблизи линии боевого соприкосновения. После нанесения удара микроавтобус загорелся и был полностью уничтожен", — говорится в сообщении.