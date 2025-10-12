Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры общения Путина и Алиева после переговоров в Душанбе
12.10.2025
16:39 12.10.2025
Появились кадры общения Путина и Алиева после переговоров в Душанбе
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили общение после официальной двусторонней встречи в Душанбе.
Появились кадры общения Путина и Алиева после переговоров в Душанбе

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили общение после официальной двусторонней встречи в Душанбе.
Соответствующие кадры опубликовал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин.
"И даже затем, когда встреча была завершена и лидеры далее должны были отправиться на саммит, они уже в холле здания продолжали общение", - прокомментировал видео Зарубин.
Путин и Алиев встретились 9 октября в Душанбе. В ходе встречи российский лидер проинформировал своего коллегу о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над Россией.
Президенты России и Азербайджана обнялись на неформальной встрече
10 октября, 08:59
 
