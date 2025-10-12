Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе. Архивное фото

Владимир Путин и Ильхам Алиев во время встречи в Душанбе

Песков рассказал, когда Путин и Алиев договорились о встрече в Душанбе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

« "Там была определенная подготовка (переговоров. — Прим. ред.) проведена. И, конечно же, звонок, где президент Алиев поздравил Путина с днем рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече", — сказал он журналисту Павлу Зарубину, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, несмотря на трудности в отношениях, они продолжались, в том числе по линии администрации и помощников.

Россия ожидает, что проблемные вопросы с Азербайджана будут разрешены, добавил Песков.

Лидеры стран встретились в Душанбе 9 октября. Путин, в частности, подробно рассказал коллеге о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL. Он также выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран продолжится в духе союзничества.