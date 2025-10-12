https://ria.ru/20251012/vstrecha-2047819813.html
Песков рассказал, когда Путин и Алиев договорились о встрече в Душанбе
Песков: Путин и Алиев договорились о встрече во время разговора 7 октября
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о встрече в Душанбе во время телефонного разговора 7 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«
"Там была определенная подготовка (переговоров. — Прим. ред.) проведена. И, конечно же, звонок, где президент Алиев поздравил Путина с днем рождения. И там уже окончательно условились вот об этой встрече", — сказал он журналисту Павлу Зарубину, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По его словам, контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, несмотря на трудности в отношениях, они продолжались, в том числе по линии администрации и помощников.
Россия ожидает, что проблемные вопросы с Азербайджана
будут разрешены, добавил Песков.
Лидеры стран встретились в Душанбе
9 октября. Путин, в частности, подробно рассказал коллеге о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL. Он также выразил надежду на то, что сотрудничество двух стран продолжится в духе союзничества.
Алиев, со своей стороны, поблагодарил президента России за информацию и за то, что он держит под личным контролем расследование причин крушения. Он также отметил, что отношения развиваются успешно по всем направлениям, нигде не было замедления или отката.