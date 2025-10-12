Рейтинг@Mail.ru
Восток всерьез задумался об упадке Запада - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.10.2025 (обновлено: 08:02 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/vostok-2047701482.html
Восток всерьез задумался об упадке Запада
Восток всерьез задумался об упадке Запада - РИА Новости, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
Это похоже на новую тревожную тему, поначалу робко пробивающуюся через многоголосие симфонии: а что с Китаем, Индией, прочими странами мирового большинства... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T08:00:00+03:00
2025-10-12T08:02:00+03:00
аналитика
сша
китай
дональд трамп
кир стармер
евросоюз
индия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047728515_0:30:1130:666_1920x0_80_0_0_f5756f36c696c4f69d1e3a8800796277.jpg
https://ria.ru/20251008/britaniya-2047064464.html
https://ria.ru/20250915/kitay-2041973301.html
https://ria.ru/20251010/es-2047434524.html
сша
китай
индия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047728515_11:0:1012:751_1920x0_80_0_0_2bb911ea66dc5440099731582970c3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, сша, китай, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, индия, европа, россия
Аналитика, США, Китай, Дональд Трамп, Кир Стармер, Евросоюз, Индия, Европа, Россия

Восток всерьез задумался об упадке Запада

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Это похоже на новую тревожную тему, поначалу робко пробивающуюся через многоголосие симфонии: а что с Китаем, Индией, прочими странами мирового большинства будет, если США, или ЕС, или какие-то ведущие страны в западной группе государств завалятся всерьез, вплоть до полной катастрофы? Пока что мы имеем дело всего лишь с отдельными высказываниями, причем делают их иногда даже скорее западники, чем обитатели Пекина или Дели. Но штука в том, что раньше симфония звучала по-другому — бодро и агрессивно, а вот теперь интонация меняется.
Сюжет первый: только что закончившийся визит британского премьера Кира Стармера в Индию. Комментирует на индийском ресурсе firstpost.com, заметим, англичанин, хотя и очень проиндийский. Он говорит: "Пока британская экономика задыхается под руководством вялого режима лейбористов, а ее преследуют инфляция, стагнирующий рост и подпорченная репутация за рубежом, британский премьер пытается уцепиться за фалды Нарендры Моди… (Мы видим. — Прим. ред.) слабеющего лидера, выпрашивающего крошки с ломящегося от яств стола Индии".
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лидер британских консерваторов заявила, что страна отстает от мира
8 октября, 14:33
И дальше идут рассуждения о том, какие проблемы для Индии это создает: от, возможно, разрушенных планов Дели по части торговли с англичанами до исламизации и "пакистанизации" британских политических структур. В общем, перед нами сотрудничество, при котором еще неизвестно, чего больше — пользы или вреда, причем от внезапной деградации партнера.
И почти тот же ход мысли у опять же западного аналитика, подводящего (на ресурсе Asia Times) предварительные итоги торгового противостояния Китая и США. Здесь логика такая: пока Китай выигрывает, резко увеличив свою внешнюю торговлю даже при ее сокращении с США. Но дальше — сплошные угрозы и вызовы.
В том числе вот какой вызов: "Есть шанс, что американская система быстро обрушится в ближайшие годы. Китай тогда может решить отключиться от нее, надеясь, как при Апокалипсисе, выжить в частичной изоляции и выиграть время, чтобы подумать, как все восстановить после коллапса".
Дело не в том, насколько хороша идея о добровольном "отключении" Китая от американского рынка. Важнее другое. Давайте вспомним, как выглядела общая картина международной дипломатии начиная с 2022 года. Итак, Запад радостно придумывает санкции против России, а Восток (он же Глобальный Юг, он же мировое большинство) пытается до Запада докричаться: вы что делаете? Вы своими санкциями наносите ущерб еще и нам — а нам-то за что?
Дальше в этом вопле появились нотки рычания — оказалось, что Глобальный Юг не обрушится, если санкции проигнорирует, но с рычанием или нормальной речью достучаться до западников все равно было бесполезно, говорить не с кем и не о чем. Далее выяснилось, что и без такого разговора с Западом жить можно. Драма продолжилась уже в нынешнем году — США начали отключать свой рынок от импорта, порушив этим множество планов и сложившихся связей.
Но, так или иначе, это был разговор тех, кто недавно еще считался "неразвитым" и слабым, с теми, кого привыкли считать хозяевами мира, пусть временно и свихнувшимися. А вот чтобы бывшие хозяева создавали кому-то проблемы своим возможным развалом — такого в мировой политике в подобных масштабах не было. Да и сейчас, повторим, эта идея только-только зазвучала.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
15 сентября, 10:28
И вот вам еще один сюжет на ту же тему: в конце октября должен пройти саммит десяти стран АСЕАН, куда страна-хозяйка — Малайзия — уже пригласила Дональда Трампа. И он вроде как согласился. Но на этой неделе премьер Малайзии Анвар Ибрагим внезапно пошел на прием к королю страны и султанам малайских штатов для разговора на тему приглашения Трампа, а на улицах демонстранты требовали дать американцу от ворот поворот, потому что США поддерживают Израиль с его зверствами в Газе. А какие интересные дипломатические планы выстраивались — создать для десяти стран региона баланс экономических связей между Западом и Востоком и твердо договориться о том, что такое должно стать нормой.
Нет, этот сюжет с саммитом — разговор не совсем о мировой экономике. А скорее о том, когда такое было, чтобы президент США оказывался неудобным гостем, портящим международное мероприятие? Это тоже развал и коллапс, только не внутренней ситуации в той или иной стране Запада, а ее внешней политики.
Можно уверенно предсказать, что сейчас все больше серьезных и несерьезных аналитиков начнут рефлексировать о ранее немыслимом: что это конкретно такое — коллапс европейских и прочих западных структур. В чем он может (теоретически) выражаться. Гражданская война в США — с распадом страны или без. Как это повлияет на планы Трампа и республиканцев вернуть в Америку производства и этим ускорить инновации. Смена власти в той или иной стране Евросоюза — это для подавляющей части внешнего мира пустяк, а вот ослабление покупательной способности европейцев, отток оттуда мозгов и капиталов (а куда конкретно?) — это уже имеет значение. Так же, как и возможные побоища между коренным населением и мигрантами, хотя бы потому, что тут могут пойти такие же демонстрации по миру в поддержку отнюдь не коренных жителей.
Наконец, деньги. Евросоюз разорен своей попыткой военного истощения России. Америка просто разорена своей привычкой печатать деньги и жить не по средствам. Что будет с долларом и евро — не говоря о том, что и без того Глобальный Юг на прежнем этапе бодания с Западом из-за санкций и таможенных пошлин потихоньку создает собственную и альтернативную финансовую систему.
Сценарии возможных вариантов катастрофического будущего необходимы для серьезной политики и бизнеса, и их будут заказывать. К процессу подключатся аналитики-энтузиасты, начнутся разнообразные конференции с обсуждением таких вопросов. В итоге само по себе бесконечное повторение слов "Запад" и "завал" (ну, хотя бы "упадок") станет частью того самого завала, потому что прочно поселится в головах по всему миру и будет влиять на принятие решений.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
10 октября, 07:54
 
АналитикаСШАКитайДональд ТрампКир СтармерЕвросоюзИндияЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала