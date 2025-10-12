Восток всерьез задумался об упадке Запада

Это похоже на новую тревожную тему, поначалу робко пробивающуюся через многоголосие симфонии: а что с Китаем, Индией, прочими странами мирового большинства будет, если США, или ЕС, или какие-то ведущие страны в западной группе государств завалятся всерьез, вплоть до полной катастрофы? Пока что мы имеем дело всего лишь с отдельными высказываниями, причем делают их иногда даже скорее западники, чем обитатели Пекина или Дели. Но штука в том, что раньше симфония звучала по-другому — бодро и агрессивно, а вот теперь интонация меняется.

Сюжет первый: только что закончившийся визит британского премьера Кира Стармера в Индию. Комментирует на индийском ресурсе firstpost.com, заметим, англичанин, хотя и очень проиндийский. Он говорит: "Пока британская экономика задыхается под руководством вялого режима лейбористов, а ее преследуют инфляция, стагнирующий рост и подпорченная репутация за рубежом, британский премьер пытается уцепиться за фалды Нарендры Моди… (Мы видим. — Прим. ред.) слабеющего лидера, выпрашивающего крошки с ломящегося от яств стола Индии".

И дальше идут рассуждения о том, какие проблемы для Индии это создает: от, возможно, разрушенных планов Дели по части торговли с англичанами до исламизации и "пакистанизации" британских политических структур. В общем, перед нами сотрудничество, при котором еще неизвестно, чего больше — пользы или вреда, причем от внезапной деградации партнера.

И почти тот же ход мысли у опять же западного аналитика, подводящего (на ресурсе Asia Times) предварительные итоги торгового противостояния Китая и США. Здесь логика такая: пока Китай выигрывает, резко увеличив свою внешнюю торговлю даже при ее сокращении с США. Но дальше — сплошные угрозы и вызовы.

В том числе вот какой вызов: "Есть шанс, что американская система быстро обрушится в ближайшие годы. Китай тогда может решить отключиться от нее, надеясь, как при Апокалипсисе, выжить в частичной изоляции и выиграть время, чтобы подумать, как все восстановить после коллапса".

Дело не в том, насколько хороша идея о добровольном "отключении" Китая от американского рынка. Важнее другое. Давайте вспомним, как выглядела общая картина международной дипломатии начиная с 2022 года. Итак, Запад радостно придумывает санкции против России, а Восток (он же Глобальный Юг, он же мировое большинство) пытается до Запада докричаться: вы что делаете? Вы своими санкциями наносите ущерб еще и нам — а нам-то за что?

Дальше в этом вопле появились нотки рычания — оказалось, что Глобальный Юг не обрушится, если санкции проигнорирует, но с рычанием или нормальной речью достучаться до западников все равно было бесполезно, говорить не с кем и не о чем. Далее выяснилось, что и без такого разговора с Западом жить можно. Драма продолжилась уже в нынешнем году — США начали отключать свой рынок от импорта, порушив этим множество планов и сложившихся связей.

Но, так или иначе, это был разговор тех, кто недавно еще считался "неразвитым" и слабым, с теми, кого привыкли считать хозяевами мира, пусть временно и свихнувшимися. А вот чтобы бывшие хозяева создавали кому-то проблемы своим возможным развалом — такого в мировой политике в подобных масштабах не было. Да и сейчас, повторим, эта идея только-только зазвучала.

И вот вам еще один сюжет на ту же тему: в конце октября должен пройти саммит десяти стран АСЕАН, куда страна-хозяйка — Малайзия — уже пригласила Дональда Трампа. И он вроде как согласился. Но на этой неделе премьер Малайзии Анвар Ибрагим внезапно пошел на прием к королю страны и султанам малайских штатов для разговора на тему приглашения Трампа, а на улицах демонстранты требовали дать американцу от ворот поворот, потому что США поддерживают Израиль с его зверствами в Газе. А какие интересные дипломатические планы выстраивались — создать для десяти стран региона баланс экономических связей между Западом и Востоком и твердо договориться о том, что такое должно стать нормой.

Нет, этот сюжет с саммитом — разговор не совсем о мировой экономике. А скорее о том, когда такое было, чтобы президент США оказывался неудобным гостем, портящим международное мероприятие? Это тоже развал и коллапс, только не внутренней ситуации в той или иной стране Запада, а ее внешней политики.

Можно уверенно предсказать, что сейчас все больше серьезных и несерьезных аналитиков начнут рефлексировать о ранее немыслимом: что это конкретно такое — коллапс европейских и прочих западных структур. В чем он может (теоретически) выражаться. Гражданская война в США — с распадом страны или без. Как это повлияет на планы Трампа и республиканцев вернуть в Америку производства и этим ускорить инновации. Смена власти в той или иной стране Евросоюза — это для подавляющей части внешнего мира пустяк, а вот ослабление покупательной способности европейцев, отток оттуда мозгов и капиталов (а куда конкретно?) — это уже имеет значение. Так же, как и возможные побоища между коренным населением и мигрантами, хотя бы потому, что тут могут пойти такие же демонстрации по миру в поддержку отнюдь не коренных жителей.

Наконец, деньги. Евросоюз разорен своей попыткой военного истощения России. Америка просто разорена своей привычкой печатать деньги и жить не по средствам. Что будет с долларом и евро — не говоря о том, что и без того Глобальный Юг на прежнем этапе бодания с Западом из-за санкций и таможенных пошлин потихоньку создает собственную и альтернативную финансовую систему.