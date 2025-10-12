Эксперт назвал ключевую проблему при возможном приеме Молдавии в ЕС

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Приднестровский вопрос станет ключевым при возможном приеме Молдавии в ЕС, поскольку ее прием без Приднестровья противоречит европейскому законодательству, заявил РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

Ранее председатель парламента Молдавии , лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу в интервью румынскому информационному агентству Agerpres заявил, что Кишинев рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз - с участием Приднестровья сразу или в два этапа, при этом, по его словам, экономика непризнанной ПМР тесно связана с европейским рынком, куда экспортируется большая часть приднестровских товаров и продукции.

Проблема Приднестровья, безусловно, станет ключевой при возможном приеме Молдовы в ЕС . Все разговоры о том, что возможен прием только собственно нынешней Молдовы в ее сегодняшних границах, без Приднестровья, а (только - ред.) потом Приднестровья, противоречит законодательству Евросоюза", - сказал Галинский.

Эксперт обратил внимание на то, что молдавские политики и эксперты приводят в пример прецедент Республики Кипр, которая в 2004 году стала полноправным членом Евросоюза.

"Ссылки на то, вот, мол, приняли же Кипр без территории Турецкой Республики Северного Кипра, не соответствует действительности, ибо юридически членом ЕС стал весь Кипр. Иначе говоря, на граждан Турецкой Республики Северного Кипра тоже распространилось членство в ЕС, даже если они этого не хотят. Следовательно, речь может идти исключительно о приеме Молдовы, в пределах ее контролируемой территории. Но в таком случае, Евросоюз вроде, как бы, де-юре подтверждает, что Приднестровье, это не Молдова, со всеми вытекающими последствиями", - отметил Галинский.

Эксперт также уверен, что Молдавию не могут принять в Евросоюз вместе с Приднестровьем, где находятся российские военные, охраняющие склады с вооружением в селе Колбасна и российские миротворцы.

"Любопытно будет наблюдать за развитием творческой мысли руководства Евросоюза в попытке найти выход из этой патовой ситуации. Хотя, если очень хочется, то возможны любые противоправные решения, о чем свидетельствует и нарушение конституционного статуса Молдовы, как нейтрального государства и "обхождение" права единогласного принятия решений в рамках ЕС", - добавил Галинский.

Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе , молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на нынешних парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.

Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. После парламентских выборов 28 сентября партия "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемая Майей Санду , сохранила большинство (55 мест из 101) и заявила о намерении ускорить переговоры о присоединении к Евросоюзу.