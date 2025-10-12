От танка до подводной лодки: причудливые изобретения Леонардо да Винчи

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Когда в конце XIX века были впервые опубликованы записи великого художника, стало понятно, что он на столетия смог предвосхитить технический прогресс. Об Когда в конце XIX века были впервые опубликованы записи великого художника, стало понятно, что он на столетия смог предвосхитить технический прогресс. Об изобретениях Леонардо да Винчи, обогнавших свое время, — в материале РИА Новости.

Шифровал от посторонних глаз

Ученый систематизировал наработки, создавая так называемые кодексы — книги, в которых содержались записи о тех или иных аспектах науки и техники. Есть, к примеру , "Лестерский кодекс", где можно найти описания различных природных явлений, а также математические расчеты.

Удивительно, но записи да Винчи сделаны так называемым зеркальным шрифтом. Все буквы написаны справа налево и развернуты по вертикали. Прочитать их можно, только используя зеркала.

До сих пор ведутся споры о том, зачем изобретателю понадобилось вести записи именно таким образом. Возможно, так он намеревался скрыть свои труды от посторонних глаз.

© Public domain Одна из страниц "Лестерского кодекса" © Public domain Одна из страниц "Лестерского кодекса"

Танк эпохи Возрождения

Хотя в записях да Винчи не раз упоминал, что ненавидит войну и машины для убийств, это не мешало ему разрабатывать новую боевую технику.

Одной из самых любопытных идей ученого был… танк. Впрочем, прототип Леонардо было бы правильнее назвать далеким прообразом бронемашин XX века.

Конструкция имела округлую форму и внешне напоминала черепаху, ощетинившуюся со всех сторон орудиями. За направлением движения танка должен был следить солдат, находящийся в его смотровой вышке. Остальные члены экипажа из восьми человек непрерывно крутили рукоятки, чтобы привести в движение колеса конструкции.

© Public domain Эскиз танка Леонардо да Винчи © Public domain Эскиз танка Леонардо да Винчи

Пулемет

Еще одним немирным изобретением да Винчи, опередившим свое время, принято считать пулемет.

Причем у мастера было несколько проектов орудий залпового огня. Самое известное его изобретение — так называемый мушкет в форме органной трубы.

Конструкция имела вращающуюся платформу, на которую помещались три ряда мушкетов (аркебуз) по одиннадцать стволов. "Пулемет" делал три выстрела без перезарядки, однако они наносили серьезный урон.

Основной недостаток скрывался в сложности перезарядки, особенно во время боя.

Вертолет и дельтаплан

Особое внимание Леонардо да Винчи уделял летательным аппаратам. Изобретатель всегда грезил идеей воздухоплавания. Разработанный им летательный аппарат с несущим винтом многие считают прообразом вертолета.

Аппарат представлял собой площадку, к которой были прикреплены обтянутые льняной тканью винты. Четыре человека, стоявшие на платформе, толкали рычаги, тем самым раскручивая винты.

© Public domain Вертолет Леонардо да Винчи © Public domain Вертолет Леонардо да Винчи

Был среди разработок Леонардо и дельтаплан — своеобразное крыло, которым человек мог управлять за счет изменения положения своего тела в воздухе.

За дельтаплан можно было держаться благодаря веревкам. Однако он не смог подняться в воздух. Леонардо да Винчи забыл про одну деталь — не добавил хвост к конструкции.

Подводная лодка

Мечтал великий изобретатель и покорить подводный мир. Среди чертежей встречается прообраз подводной лодки, которая представляла собой корпус с заостренной башней и рубкой, где мог находиться только один человек.

Ученый создавал подводную лодку исключительно с целью потопления вражеских кораблей.

"Диверсант" на подводной лодке должен был незаметно подкрасться в порту к судну противника, прикрепить к обшивке корабля специальный трос, а другой конец троса с грузом бросить на дно. Корабль двигался с места, из-за груза дощатая обшивка отрывалась, и судно тонуло из-за пробоины.

Одно изобретение, получившее признание при жизни

Этим списком изобретения Леонардо да Винчи не исчерпываются.

© Фото : Public domain Лукианский портрет Леонардо да Винчи © Фото : Public domain Лукианский портрет Леонардо да Винчи

Среди его идей также можно выделить подшипник, механическую лестницу, скорострельный арбалет, паровое оружие и корабль с двойным дном.

Но лишь одно изобретение да Винчи получило признание при жизни. Речь идет о колесцовом замке для пистолета. Конструкция оказалась настолько удачной, что использовалась вплоть до XIX века.

Впрочем, всемирную славу да Винчи принесли прежде всего его картины. Самая известная, "Мона Лиза", до сих пор собирает толпы туристов со всего мира.