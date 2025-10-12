Рейтинг@Mail.ru
Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит заложников - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 12.10.2025 (обновлено: 17:05 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/vens-2047822360.html
Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит заложников
Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит заложников - РИА Новости, 12.10.2025
Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит заложников
ХАМАС планирует освободить двадцать живых заложников в течение суток, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T16:34:00+03:00
2025-10-12T17:05:00+03:00
сша
хамас
в мире
израиль
ближний восток
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047825994_0:76:3060:1797_1920x0_80_0_0_34b2eb1f1a3201a3abab54107b479221.jpg
https://ria.ru/20251009/izrail-2047325525.html
https://ria.ru/20251012/tsakhal-2047775841.html
https://ria.ru/20251011/turtsiya-2047684786.html
https://ria.ru/20251012/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047825994_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_84f68c830e76c2eb515424a6c8dbe45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, хамас, в мире, израиль, ближний восток, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
США, ХАМАС, В мире, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит заложников

Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит 20 живых заложников

© Getty Images / Alexi J. RosenfeldФотографии заложников, удерживаемых в секторе Газа, в Тель-Авиве
Фотографии заложников, удерживаемых в секторе Газа, в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
Фотографии заложников, удерживаемых в секторе Газа, в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. ХАМАС планирует освободить двадцать живых заложников в течение суток, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов — вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле", — сказал он в интервью программе This Week на телеканале ABC.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке близок к концу, возвращение заложников станет "великим моментом для Соединенных Штатов и всего мира".
Вэнс уточнил, что развернутые в регионе американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. При этом он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп не намерен направлять войска в анклав или Израиль.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
ЦАХАЛ намерена уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников
Вчера, 09:14

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МИД, Минобороны и разведка Турции обсуждают отправку военных в Газу
11 октября, 11:37

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из двадцати пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.
ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
СШАХАМАСВ миреИзраильБлижний ВостокДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала