Вэнс рассказал, когда ХАМАС освободит заложников

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. ХАМАС планирует освободить двадцать живых заложников в течение суток, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы получили подтверждение насчет них. Конечно, вы никогда не можете быть уверены, пока не увидите их живыми. Но, слава Богу, мы ожидаем увидеть их живыми в течение ближайших 24 часов — вероятно, ранним утром по времени США, то есть позже днем в Израиле", — сказал он в интервью программе This Week на телеканале ABC

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке близок к концу, возвращение заложников станет "великим моментом для Соединенных Штатов и всего мира".

Вэнс уточнил, что развернутые в регионе американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи. При этом он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп не намерен направлять войска в анклав или Израиль.

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявлял Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.

Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из двадцати пунктов по завершению конфликта в секторе Газа.

ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.