Силы США будут следить за соблюдением перемирия в Газе, заявил Вэнс - РИА Новости, 12.10.2025
16:15 12.10.2025 (обновлено: 16:21 12.10.2025)
Силы США будут следить за соблюдением перемирия в Газе, заявил Вэнс
Силы США будут следить за соблюдением перемирия в Газе, заявил Вэнс
Развернутые на Ближнем Востоке американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи, заявил РИА Новости, 12.10.2025
Силы США будут следить за соблюдением перемирия в Газе, заявил Вэнс

Вэнс: американские силы будут следить за соблюдением перемирия в Газе

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Развернутые на Ближнем Востоке американские военные будут контролировать выполнение условий перемирия в Газе и обеспечивать доставку гуманитарной помощи, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы не планируем вводить войска на территорию (Ближнего Востока - ред.). Наши силы уже присутствуют в регионе. Они будут следить за выполнением условий перемирия и за тем, чтобы гуманитарная помощь поступала адресатам", - заверил Вэнс.
