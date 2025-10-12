Трамп не исключает возможности задействовать закон о восстании, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооруженные силы для наведения порядка внутри страны, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.
"Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе Meet the Press.
Закон о восстании, принятый в 1807 году, предоставляет президенту право направлять армию для обеспечения внутренней безопасности без одобрения конгресса. Как отмечает NBC, обсуждения в Белом доме по этому вопросу стали "все более серьезными". Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
По словам вице-президента, основная проблема заключается "не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности".
"Мы не можем допустить этого в Соединенных Штатах", — подчеркнул он.
Вэнс добавил, что Трамп "просто хочет, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности", Белый дом рассматривает все меры для этого.
