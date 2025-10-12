Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключает возможности задействовать закон о восстании, заявил Вэнс - РИА Новости, 12.10.2025
16:09 12.10.2025 (обновлено: 16:43 12.10.2025)
Трамп не исключает возможности задействовать закон о восстании, заявил Вэнс
Трамп не исключает возможности задействовать закон о восстании, заявил Вэнс - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп не исключает возможности задействовать закон о восстании, заявил Вэнс
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооруженные силы для наведения порядка... РИА Новости, 12.10.2025
2025
сша, в мире
США, В мире
Трамп не исключает возможности задействовать закон о восстании, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп допускает применение закона о восстании для привлечения войск

© AP Photo / Alex Brandon Президент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения Закона о восстании, который позволяет использовать вооруженные силы для наведения порядка внутри страны, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.
"Президент рассматривает все варианты. Пока он не посчитал нужным это делать", — сказал Вэнс в воскресном интервью программе Meet the Press.
Столкновения участников акции протеста и федеральных правоохранительных органов в Бродвью, штат Иллинойс. 4 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Власти Иллинойса подали в суд на администрацию Трампа
6 октября, 17:37
Закон о восстании, принятый в 1807 году, предоставляет президенту право направлять армию для обеспечения внутренней безопасности без одобрения конгресса. Как отмечает NBC, обсуждения в Белом доме по этому вопросу стали "все более серьезными". Последний раз закон применялся в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.
По словам вице-президента, основная проблема заключается "не в самом законе, а в нападках на сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свои обязанности".
"Мы не можем допустить этого в Соединенных Штатах", — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что Трамп "просто хочет, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности", Белый дом рассматривает все меры для этого.
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения
30 сентября, 03:28
 
