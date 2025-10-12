Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/ukraina-2047851176.html
В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста
В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста - РИА Новости, 12.10.2025
В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста
Снижение мобилизационного возраста на Украине до 23 лет неизбежно, власти придут к этому в следующем году, заявил командир батальона беспилотных систем 29-й... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:07:00+03:00
2025-10-12T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
винницкая область
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
https://ria.ru/20250720/kiev-2030226183.html
https://ria.ru/20250226/opros-2001830156.html
украина
сша
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, винницкая область, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Винницкая область, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста

Мобилизационный возраст на Украине снизят до 23 лет в 2026 году. Подробности

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Снижение мобилизационного возраста на Украине до 23 лет неизбежно, власти придут к этому в следующем году, заявил командир батальона беспилотных систем 29-й зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным "Хам".
"Война, к сожалению, для бедных. Но дойдет, думаю, и на следующий год и до богатых... Понизят мобилизационный ресурс, по-любому, я думаю, до 23 (лет - ред.) понизят. Сразу до 18 не понизят, а вот до 23 как раз они спустят, потому что люди заканчиваются, все равно держать линию боевого столкновения нужно. Без пехоты - никак", - сказал военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Киеве раскрыли данные по мобилизации в ВСУ
20 июля, 05:44
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады 19 сентября сообщало, что власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанных на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации
26 февраля, 23:02
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВинницкая областьВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала