МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Снижение мобилизационного возраста на Украине до 23 лет неизбежно, власти придут к этому в следующем году, заявил командир батальона беспилотных систем 29-й зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным "Хам".

"Война, к сожалению, для бедных. Но дойдет, думаю, и на следующий год и до богатых... Понизят мобилизационный ресурс, по-любому, я думаю, до 23 (лет - ред.) понизят. Сразу до 18 не понизят, а вот до 23 как раз они спустят, потому что люди заканчиваются, все равно держать линию боевого столкновения нужно. Без пехоты - никак", - сказал военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".

Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады 19 сентября сообщало, что власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанных на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации.