В ВСУ заявили о неизбежности снижения мобилизационного возраста

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Снижение мобилизационного возраста на Украине до 23 лет неизбежно, власти придут к этому в следующем году, заявил командир батальона беспилотных систем 29-й зенитно-ракетной бригады ВСУ с позывным "Хам".
"Война, к сожалению, для бедных. Но дойдет, думаю, и на следующий год и до богатых... Понизят мобилизационный ресурс, по-любому, я думаю, до 23 (лет - ред.) понизят. Сразу до 18 не понизят, а вот до 23 как раз они спустят, потому что люди заканчиваются, все равно держать линию боевого столкновения нужно. Без пехоты - никак", - сказал военнослужащий на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
В Киеве раскрыли данные по мобилизации в ВСУ
20 июля, 05:44
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады 19 сентября сообщало, что власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанных на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Опрос показал отношение украинцев к снижению возраста мобилизации
26 февраля, 23:02