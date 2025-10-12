https://ria.ru/20251012/ukraina-2047847989.html
В Харькове повторно мобилизовали вернувшегося из плена военного
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата повторно мобилизовали вернувшегося из плена военного, который, согласно нормам международного права, не должен идти в армию, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харькове
произошла потасовка между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) и бывшим военнослужащим ВСУ
, которого хотели "бусифицировать" несмотря на то, что последний вернулся из плена и, согласно нормам международного права, не должен идти в армию. Тем не менее, это не помешало "людоловам" Зеленского применить к нему физическую силу и затолкать в "бусик", - сказал собеседник агентства.
Пострадавший, по его словам, написал заявление на неправомерные действия работников военкомата, однако на Украине не верят, что он сможет добиться справедливости.
"Из-за общественного резонанса его, вероятнее всего, все же отпустят, но ТЦКшники из группы оповещения так и продолжат вылавливать на улицах всех подряд", - отметил представитель силовых структур.