Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 12.10.2025 (обновлено: 22:41 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/ukraina-2047847500.html
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник - РИА Новости, 12.10.2025
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник
Выделенные на Украине деньги на укрепление системы ПВО присвоила связанная с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма, которая объявила о... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T21:04:00+03:00
2025-10-12T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
андрей ермак
виталий куприй
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20250417/kiev-2011902796.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, андрей ермак, виталий куприй, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Виталий Куприй, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник

Выделенные на ПВО деньги были присвоены связанной с Зеленским и Ермаком фирмой

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выделенные на Украине деньги на укрепление системы ПВО присвоила связанная с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма, которая объявила о разработке украинской ракеты "Фламинго", а в действительности же просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Украинский правозащитник и бывший депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point, связанной с Зеленским и Ермаком. По его словам, средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты "Фламинго", которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в реальности никакой разработки украинской ракеты не было, а на деньги, предназначенные для ПВО, купили лицензию на производство FP-5.
Собеседник РИА Новости напомнил, что командование ВСУ подверглось резкой критике из-за неспособности их системы ПВО противодействовать российским дронам и ракетам.
"Вместо того чтобы наращивать систему ПВО, киевский режим решил сделать упор на разработку собственной ракеты, эффективность которой вызывает большие сомнения", — сказал представитель силовых структур.
Зеленский ранее утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года.
Российский БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Киеве пожаловались на проблемы с российскими ракетами и дронами
17 апреля, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВиталий КуприйВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала