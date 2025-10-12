https://ria.ru/20251012/ukraina-2047847500.html
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник
2025-10-12T21:04:00+03:00
2025-10-12T21:04:00+03:00
2025-10-12T22:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
андрей ермак
виталий куприй
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
Зеленский и Ермак лгут о разработке ракеты "Фламинго", рассказал источник
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выделенные на Украине деньги на укрепление системы ПВО присвоила связанная с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком фирма, которая объявила о разработке украинской ракеты "Фламинго", а в действительности же просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Украинский правозащитник и бывший депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что деньги, выделенные на укрепление украинской ПВО, были присвоены фирмой Fire Point, связанной с Зеленским и Ермаком. По его словам, средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты "Фламинго", которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в реальности никакой разработки украинской ракеты не было, а на деньги, предназначенные для ПВО, купили лицензию на производство FP-5.
Собеседник РИА Новости напомнил, что командование ВСУ
подверглось резкой критике из-за неспособности их системы ПВО противодействовать российским дронам и ракетам.
"Вместо того чтобы наращивать систему ПВО, киевский режим решил сделать упор на разработку собственной ракеты, эффективность которой вызывает большие сомнения", — сказал представитель силовых структур.
Зеленский
ранее утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года.