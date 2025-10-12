https://ria.ru/20251012/ukraina-2047841878.html
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2025
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ
Поезд, выехавший из Киева в Будапешт, остановили из-за сообщения о взрывчатке, пассажиры покинули состав, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T20:20:00+03:00
2025-10-12T20:20:00+03:00
2025-10-12T23:57:00+03:00
в мире
киев
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3666bb186a45c1cb247d80f08d1e047a.jpg
https://ria.ru/20251005/gruziya-2046511240.html
киев
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593406422_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6872f7e4064a82041a45180160cc730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, будапешт
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ
Поезд из Киева в Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поезд, выехавший из Киева в Будапешт, остановили из-за сообщения о взрывчатке, пассажиры покинули состав, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В поезде Будапешт-Киев ищут взрывчатку, сообщают паблики. Состав остановили во время движения, пассажиров вывели в поле. Сообщается, что они стоят под дождём и ждут, пока поезд проверят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.