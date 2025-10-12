Рейтинг@Mail.ru
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ
20:20 12.10.2025 (обновлено: 23:57 12.10.2025)
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ
Поезд, выехавший из Киева в Будапешт, остановили из-за сообщения о взрывчатке, пассажиры покинули состав, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.10.2025
Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поезд, выехавший из Киева в Будапешт, остановили из-за сообщения о взрывчатке, пассажиры покинули состав, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В поезде Будапешт-Киев ищут взрывчатку, сообщают паблики. Состав остановили во время движения, пассажиров вывели в поле. Сообщается, что они стоят под дождём и ждут, пока поезд проверят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
