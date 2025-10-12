Поезд Киева — Будапешт остановили из-за сообщения о взрывчатке, пишут СМИ

"В поезде Будапешт-Киев ищут взрывчатку, сообщают паблики. Состав остановили во время движения, пассажиров вывели в поле. Сообщается, что они стоят под дождём и ждут, пока поезд проверят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.