Тимошенко сделала заявление об окончании конфликта с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 12.10.2025 (обновлено: 21:15 12.10.2025)
Тимошенко сделала заявление об окончании конфликта с Россией
Тимошенко сделала заявление об окончании конфликта с Россией
Конфликт с Россией подходит к концу, заявила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова приводит Telegram-канал "Политика страны".
Тимошенко сделала заявление об окончании конфликта с Россией

Тимошенко: конец конфликта с Россией не за горами. Что известно

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины, 25 апреля 2024
 Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины, 25 апреля 2024
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины, 25 апреля 2024. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Конфликт с Россией подходит к концу, заявила лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова приводит Telegram-канал "Политика страны".
"Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", — утверждает она.
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко обвинила Запад в превращении Украины в колонию
4 августа, 18:11
4 августа, 18:11
Тимошенко также посоветовала украинцам набраться терпения.
О какой конкретно информации идет речь, не уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Юлия Тимошенко выступает на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить конфликт на Украине
6 апреля, 15:56
6 апреля, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваЮлия ТимошенкоВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПартия "Батькивщина"
 
 
