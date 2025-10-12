На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.
"Зеленский во-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, — это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в Европейский союз", — говорится в публикации.
Политик добавил, что при этом страна не вступит в НАТО. Кроме того, он предостерег ЕС и США от ввода войск на Украину, так как тогда конфликт быстро перерастет в крупную войну.
Накануне портал Axios со ссылкой на два источника сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, которые длились около 30 минут. Отмечается, что среди тем был вопрос о передаче Киеву ракет Tomahawk.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
