На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 12.10.2025 (обновлено: 16:16 12.10.2025)
На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом
На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом - РИА Новости, 12.10.2025
На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира... РИА Новости, 12.10.2025
На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом

Мема призвал признать поражение Украины после разговора Зеленского с Трампом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Запад признать поражение Украины после недавнего разговора Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в соцсети X.

"Зеленский во-вот проиграет войну, потому что у него заканчиваются солдаты. <...> На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, — это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией и работать над вступлением Украины в Европейский союз", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:49
Политик добавил, что при этом страна не вступит в НАТО. Кроме того, он предостерег ЕС и США от ввода войск на Украину, так как тогда конфликт быстро перерастет в крупную войну.

Накануне портал Axios со ссылкой на два источника сообщал, что Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры, которые длились около 30 минут. Отмечается, что среди тем был вопрос о передаче Киеву ракет Tomahawk.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАЕвропаНАТО
 
 
