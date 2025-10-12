https://ria.ru/20251012/ukraina-2047779705.html
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил глава военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 12.10.2025
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил глава военной администрации Олег Кипер.
Также в регионе поврежден объект газовой инфраструктуры.
В субботу энергохолдинг ДТЭК заявил, что часть Одессы и пригорода осталась без света. Кипер уточнил, что проблемы возникли после взрывов. Минобороны России уточнило, что войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.
Мощный удар по энергетике
В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области
. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове
, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.