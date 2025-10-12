Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 12.10.2025 (обновлено: 15:31 12.10.2025)
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 12.10.2025
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры
В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил глава военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
одесская область
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
укрэнерго
дтэк
россия
одесская область
украина
россия
киев
2025
Блэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве.
одесская область, украина, вооруженные силы украины, укрэнерго, дтэк, россия, киев
В мире, Одесская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ДТЭК, Россия, Киев
В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

В Одесской области повреждены объекты газовой и энергетической инфраструктуры

Поврежденный объект газовой инфраструктуры в Одесской области Украины
Поврежденный объект газовой инфраструктуры в Одесской области Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Поврежденный объект газовой инфраструктуры в Одесской области Украины
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил глава военной администрации Олег Кипер.
Также в регионе поврежден объект газовой инфраструктуры.
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
6 октября, 22:00
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
6 октября, 22:00
В субботу энергохолдинг ДТЭК заявил, что часть Одессы и пригорода осталась без света. Кипер уточнил, что проблемы возникли после взрывов. Минобороны России уточнило, что войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС России
10 октября, 09:52

Мощный удар по энергетике

В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.
Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области. Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.
Местные власти объявили о перекрытии движения по плотине к ГЭС в Черкасской области и дамбе Днепровской ГЭС в контролируемой Киевом части Запорожской области, где, помимо этого, повреждения получили объекты газовой инфраструктуры.
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
Украине отключают газ, свет и тепло
8 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныУкрэнергоДТЭКРоссияКиев
 
 
