В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

Также в регионе поврежден объект газовой инфраструктуры.

В субботу энергохолдинг ДТЭК заявил, что часть Одессы и пригорода осталась без света. Кипер уточнил, что проблемы возникли после взрывов. Минобороны России уточнило, что войска атаковали объекты энергетики, работающие на украинскую армию.

В четверг Владимир Зеленский пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Мощный удар по энергетике

В пятницу Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам энергетики, питающим предприятия ВПК Украины. Атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

Компания "Укрэнерго" сообщала об аварийных отключениях света в десяти регионах, включая Киевскую, Полтавскую и Сумскую области . Премьер-министр Юлия Свириденко признала существенные повреждения энергетической инфраструктуры.

В Киеве произошел блэкаут, в городе наблюдался транспортный коллапс, на некоторых участках метро остановили движение, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Проблемы со светом были в Днепропетровске, Харькове , Кременчуге. В Кривом Роге часть поездов прибыла с опозданием.