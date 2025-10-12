Рейтинг@Mail.ru
Украинцы распродают сухпайки из Канады - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/ukraina-2047764069.html
Украинцы распродают сухпайки из Канады
Украинцы распродают сухпайки из Канады - РИА Новости, 12.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Канады
Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Канады, на упаковках которых есть маркировка "не для продажи", выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:32:00+03:00
2025-10-12T07:32:00+03:00
канада
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046744266.html
канада
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, украина, в мире
Канада, Украина, В мире
Украинцы распродают сухпайки из Канады

Украинцы продают запрещенные к продаже сухпайки из Канады

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Канады, на упаковках которых есть маркировка "не для продажи", выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить канадские военные сухпайки. Один из продавцов отмечает, что данный боевой рацион питания является редким и рассчитан на 1-2 приема пищи.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
18 мая, 06:04
Однако, на упаковке товара есть уточнение: продавать или покупать такой сухой паек незаконно. Производитель не указан.
Согласно данным на упаковке, индивидуальный рацион №18 включает шакшуку с нутом и тропический фруктовый салат из ананаса, папайи, гуавы и маракуйи. В описании указано, что часть компонентов рационов может совпадать и включать в себя кофе эспрессо, чай, десерт, арахисовое масло, булку для гамбургера и два изотонических напитка.
В других объявлениях в качестве основного блюда предлагаются каннеллони с курицей, курица по-индийски, а также лазанья.
Выставленный на продажу на украинском сайте объявлений латвийский сухпаек - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
7 октября, 02:38
 
КанадаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала