Украинцы распродают сухпайки из Канады

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Канады, на упаковках которых есть маркировка "не для продажи", выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

На украинском сайте объявлений предлагают купить канадские военные сухпайки. Один из продавцов отмечает, что данный боевой рацион питания является редким и рассчитан на 1-2 приема пищи.

Однако, на упаковке товара есть уточнение: продавать или покупать такой сухой паек незаконно. Производитель не указан.

Согласно данным на упаковке, индивидуальный рацион №18 включает шакшуку с нутом и тропический фруктовый салат из ананаса, папайи, гуавы и маракуйи. В описании указано, что часть компонентов рационов может совпадать и включать в себя кофе эспрессо, чай, десерт, арахисовое масло, булку для гамбургера и два изотонических напитка.