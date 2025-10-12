Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея - РИА Новости, 12.10.2025
06:00 12.10.2025 (обновлено: 06:01 12.10.2025)
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея - РИА Новости, 12.10.2025
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина, археолога Владимира... РИА Новости, 12.10.2025
СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея

СБУ объявила в розыск археолога Толстикова, руководящего раскопками в Керчи

© Фото : РИА Новости Украина/ СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Его данные внесены в базу 27 июня 2025 года. Толстиков хранит памятники из раскопок Пантикапея и руководит Боспорской археологической экспедицией Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Керчи. Он стал участником экспедиции с 1969 года участник, а с 1977-го - ее начальником.
Толстиков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени указом президента РФ в 2012 году, почетным званием "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" указом президента РФ в 1998 году, а также нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" от министерства культуры России. Кроме того, он является хранителем и исследователем коллекции Особого фонда ГМИИ им. А.С. Пушкина, в том числе коллекции предметов, обнаруженных во время раскопок Трои Генрихом Шлиманом.
