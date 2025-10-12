СБУ объявила в розыск археолога из Пушкинского музея

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заведующего отделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина, археолога Владимира Толстикова, руководящего Боспорской археологической экспедицией в Керчи, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.