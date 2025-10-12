В Харьковской области прогремели два взрыва

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Как минимум два взрыва прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харьковской области было слышно по меньшей мере два взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
