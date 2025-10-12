В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Кировоградской области была объявлена в 22.34 мск субботы, в Сумской – в 23.17 мск субботы, Полтавской – в 00.09 мск воскресенья, Днепропетровской – в 00.19 мск, в Харьковской – в 00.47 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18