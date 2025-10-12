https://ria.ru/20251012/ukaz-2047806925.html
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
