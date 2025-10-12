Рейтинг@Mail.ru
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
14:13 12.10.2025
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 12.10.2025
Ольга Фомченкова
экономика, владимир путин, россия, аи-92, бензин
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин с октября 2025 года по май 2026 года ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Установить, что впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс… расчет величины Кдемп… определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5", - говорится в документе.
