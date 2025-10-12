Адвокаты убийцы директора UnitedHealthcare просят снять некоторые обвинения

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Адвокаты американца Луиджи Манджоне обратились с просьбой снять некоторые обвинения по его уголовному делу, связанному с убийством генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, в том числе отменить единственный пункт, по которому ему может грозить смертная казнь, передает агентство Адвокаты американца Луиджи Манджоне обратились с просьбой снять некоторые обвинения по его уголовному делу, связанному с убийством генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, в том числе отменить единственный пункт, по которому ему может грозить смертная казнь, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы, поданные адвокатами.

В апреле телеканал ABC со ссылкой на судебный документ сообщал, что Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, были предъявлены обвинения на федеральном уровне, в том числе и в убийстве с применением огнестрельного оружия, за что его могут приговорить к смертной казни. Газета Newsweek в сентябре сообщала, что суд снял с Манджоне обвинения в совершении террористического акта, однако оставил обвинения в совершении тяжкого убийства второй степени.

"После юридической победы, которая сняла обвинения в терроризме в деле Манджоне, его адвокаты теперь борются за то, чтобы его федеральное дело было прекращено", - говорится в сообщении.

По данным телеканала NBC, в документах, поданных в федеральный суд Манхэттена , адвокаты также заявили, что прокуроры не должны приобщать к делу показания Манджоне сотрудникам полиции, так как до этого он не был полностью осведомлен о своих правах. Помимо того, по словам адвокатов, у офицеров полиции не было ордера на обыск рюкзака Манджоне, где были впоследствии найдены пистолет и боеприпасы.

Газета Newsweek в сентябре сообщала, что следующее судебное заседание по делу Манджоне запланировано на 1 декабря.