Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", — отметили в ЦБ.
Новая купюра
Обновление банкнот
Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением на лицевой стороне стелы "Европа — Азия", которая находится в Екатеринбурге
Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением на лицевой стороне стелы "Европа — Азия", которая находится в Екатеринбурге
Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением памятника "Сказ об Урале", который находится в Челябинске
Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением памятника "Сказ об Урале", который находится в Челябинске
Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением на лицевой стороне стелы "Европа — Азия", которая находится в Екатеринбурге
Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением памятника "Сказ об Урале", который находится в Челябинске