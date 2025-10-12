Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты

"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", — отметили в ЦБ.

"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", — подытожил регулятор.

Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением памятника "Сказ об Урале", который находится в Челябинске

Обновленная банкнота Банка России номиналом пять тысяч рублей с изображением на лицевой стороне стелы "Европа — Азия", которая находится в Екатеринбурге

Одновременно показали банкноту в тысячу рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск приостановили, так как изображение на купюре храмового здания Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил онлайн-голосование, по итогам которого символом для банкноты станет теплоход "Метеор".