Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты
19:14 12.10.2025 (обновлено: 20:31 12.10.2025)
Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты
Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты - РИА Новости, 12.10.2025
Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты
Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщил регулятор в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2025
экономика
пятигорск
центральный банк рф (цб рф)
северо-кавказский федеральный округ
РИА Новости
экономика, пятигорск, центральный банк рф (цб рф), северо-кавказский федеральный округ
Экономика, Пятигорск, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Северо-Кавказский Федеральный округ
Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты

Банк России отменил голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Банк России принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщил регулятор в Telegram-канале.
"Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования", — отметили в ЦБ.

ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот
8 октября, 15:15
Новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов для голосования сохранится.
"По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий", — подытожил регулятор.

Новая купюра

Банкнота номиналом 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице — Пятигорску. В голосовании, проводившемся на сайте ЦБ, из символов города лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея.
Из претендентов на оборотную сторону купюры, где будут отображены достопримечательности федерального округа, основное противостояние развернулось между Эльбрусом, занимавшим сегодня вечером первую строчку, и следовавшим за ним комплексом "Грозный-Сити", они с большим отрывом опережали находящуюся на третьем месте Дербентскую крепость.
При этом, как отмечал зампред ЦБ Сергей Белов, голосование не призвано выбрать один главный символ — регулятор хотел определить самые любимые места и памятники граждан на Северном Кавказе и главные ассоциации с округом, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты. Победители голосования могут как оказаться в центре композиции, так и быть украшением второго плана, подчеркивал он.
В ЦБ высказались об идее введения банкнот нового номинала
25 сентября, 05:36

Обновление банкнот

Центробанк в июне 2022 года представил первую обновленную сторублевую купюру, на лицевой стороне ее изображена Москва, на обратной — мемориал во Ржеве.
В октябре 2023 года представили купюру номиналом пять тысяч рублей, она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.
Одновременно показали банкноту в тысячу рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, но ее выпуск приостановили, так как изображение на купюре храмового здания Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России устроил онлайн-голосование, по итогам которого символом для банкноты станет теплоход "Метеор".
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
30 сентября, 14:43
 
Экономика
 
 
