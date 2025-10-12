Рейтинг@Mail.ru
09:14 12.10.2025 (обновлено: 09:57 12.10.2025)
ЦАХАЛ намерена уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников
Израильские военные планируют уничтожить все туннели ХАМАС в Газе после освобождения заложников, заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац.
израиль, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, сша, исраэль кац
Израиль, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Исраэль Кац
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Израильские военные планируют уничтожить все туннели ХАМАС в Газе после освобождения заложников, заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац.
"Самой большой задачей для Израиля после этапа возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в Газе непосредственно силами ЦАХАЛ и международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США. В этом и заключается главный смысл реализации согласованного принципа демилитаризации Газы и разоружения ХАМАС", — цитирует его пресс-служба ведомства.
Палестинцы празднуют объявление о прекращении огня в Дейр-эль-Балахе. 9 октября 2025
Шампанское вместо геноцида. Израиль и ХАМАС объявили о победе
9 октября, 17:24
9 октября, 17:24
Кац поручил армии подготовиться к выполнению этой задачи.

Как подчеркивал представитель по связям с прессой ХАМАС в Ливане Валид Килани, соглашение по Газе не подразумевает передачу вооружений. По его словам, это возможно после образования полноценного государства Палестина со своей армией.

Сотрудник сил безопасности Израиля
СМИ: арабские страны тайно расширяли сотрудничество с Израилем
11 октября, 20:05
11 октября, 20:05

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Турецкие военные
Турецкие силовики и дипломаты обсуждают отправку военных в Газу
11 октября, 11:37
11 октября, 11:37

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Вчера, 19:55
 
ИзраильХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликтаСШАИсраэль Кац
 
 
