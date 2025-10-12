ЦАХАЛ намерена уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников

Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Израильские военные планируют уничтожить все туннели ХАМАС в Газе после освобождения заложников, заявил глава Минобороны страны Исраэль Кац.

ЦАХАЛ и международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США. В этом и заключается главный смысл реализации согласованного принципа демилитаризации Газы и разоружения ХАМАС", — цитирует его "Самой большой задачей для Израиля после этапа возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в Газе непосредственно силамии международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США. В этом и заключается главный смысл реализации согласованного принципа демилитаризации Газы и разоружения ХАМАС", — цитирует его пресс-служба ведомства.

Кац поручил армии подготовиться к выполнению этой задачи.

Как подчеркивал представитель по связям с прессой ХАМАС в Ливане Валид Килани, соглашение по Газе не подразумевает передачу вооружений. По его словам, это возможно после образования полноценного государства Палестина со своей армией.

Прекращение огня

Боевые действия в секторе Газа прекратились днем в пятницу. До этого ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории анклава и выведет войска из Газы.

Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.

Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.