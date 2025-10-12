Рейтинг@Mail.ru
Мачадо заявила, что Трамп заслуживает получить премию мира в следующем году
12:32 12.10.2025
Мачадо заявила, что Трамп заслуживает получить премию мира в следующем году
Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.10.2025
в мире, сша, осло, ближний восток, дональд трамп, нобелевская премия мира
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает президент США Дональд Трамп.
В пятницу Нобелевский комитет в Осло заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
«

"Я правда хочу сказать, что верю, что он действительно заслуживает признания. Всего за девять месяцев было решено или предотвращено столько конфликтов. Особенно сейчас, когда мы говорим о конфликте на Ближнем Востоке... (В следующем году Трамп - ред.) непременно заслуживает премию", - заявила Мачадо в интервью газете Times.

Ранее Трамп сообщил, что ему позвонила Мачадо и сказала, что награду заслужил американский лидер, но он не просил передать ему медаль.
В миреСШАОслоБлижний ВостокДональд ТрампНобелевская премия мира
 
 
