В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Сумской, Полтавской областях Украины и некоторых районах Черкасской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сигнал воздушной тревоги в Киеве повторно прозвучал в 10.44 (совпадает с мск). Ранее ее объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской областях, а также в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.