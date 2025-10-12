https://ria.ru/20251012/trevoga-2047745671.html
В Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области, для её отражения работают системы ПВО Минобороны РФ, сообщил губернатор Василий Анохин в... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
