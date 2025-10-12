Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток
23:55 12.10.2025 (обновлено: 00:09 13.10.2025)
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток - РИА Новости, 13.10.2025
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток
Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток, следует из трансляции телеканал Fox... РИА Новости, 13.10.2025
ближний восток
дональд трамп
хамас
израиль
сша
в мире
ближний восток
израиль
сша
ближний восток, дональд трамп, хамас, израиль, сша, в мире
Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Израиль, США, В мире
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток

Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток, где примет участие в саммите по Газе

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток, следует из трансляции телеканал Fox News.
Как ожидается, американский лидер примет участие в саммите по Газе и выступит в израильском кнессете.
Канадский премьер отправится на саммит мира по Газе в Египте
Вчера, 23:59
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
Вчера, 19:18
 
