Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток - РИА Новости, 13.10.2025
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток
Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток, следует из трансляции телеканал Fox... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-12T23:55:00+03:00
2025-10-12T23:55:00+03:00
2025-10-13T00:09:00+03:00
ближний восток
дональд трамп
хамас
израиль
сша
в мире
ближний восток
израиль
сша
ближний восток, дональд трамп, хамас, израиль, сша, в мире
Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Израиль, США, В мире
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток
Самолет Трампа вылетел на Ближний Восток, где примет участие в саммите по Газе
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости.
Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом покинул военную базу Эндрюс и вылетел на Ближний Восток, следует из трансляции телеканал Fox News
Как ожидается, американский лидер примет участие в саммите по Газе и выступит в израильском кнессете.
В четверг Трамп
объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.