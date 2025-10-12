https://ria.ru/20251012/tramp-2047855893.html
Трамп ожидает, что его визит на Ближний Восток пройдет потрясающе
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него большая честь быть вовлеченным в мирный процесс на Ближнем Востоке, выразил уверенность, что его визит в регион РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T23:44:00+03:00
2025-10-12T23:44:00+03:00
2025-10-12T23:53:00+03:00
