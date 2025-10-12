Рейтинг@Mail.ru
Трамп ожидает, что его визит на Ближний Восток пройдет потрясающе
23:44 12.10.2025 (обновлено: 23:53 12.10.2025)
Трамп ожидает, что его визит на Ближний Восток пройдет потрясающе
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него большая честь быть вовлеченным в мирный процесс на Ближнем Востоке, выразил уверенность, что его визит в регион РИА Новости, 12.10.2025
в мире, ближний восток, дональд трамп, сша
В мире, Ближний Восток, Дональд Трамп, США
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для него большая честь быть вовлеченным в мирный процесс на Ближнем Востоке, выразил уверенность, что его визит в регион пройдет хорошо.
"Для меня большая честь быть частью этого. Мы потрясающе проведем время — это будет нечто, чего никогда раньше не происходило", - сказал Трамп журналистам перед вылетом.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
