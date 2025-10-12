Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил университетам заключить соглашение по защите прав студентов - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/tramp-2047854943.html
Трамп предложил университетам заключить соглашение по защите прав студентов
Трамп предложил университетам заключить соглашение по защите прав студентов - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп предложил университетам заключить соглашение по защите прав студентов
Президент США Дональд Трамп предложил американским университетам заключить с правительством США соглашение по защите гражданских прав студентов и... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T23:28:00+03:00
2025-10-12T23:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20250927/ssha-2044726237.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп предложил университетам заключить соглашение по защите прав студентов

Трамп предложил университетам США заключить соглашение по защите прав студентов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил американским университетам заключить с правительством США соглашение по защите гражданских прав студентов и преподавателей, а также прекращению дискриминационных практик.
"Те учреждения, которые хотят как можно скорее вернуться к поиску истины и успеха, приглашаются к заключению соглашения с федеральным правительством... Эти учреждения согласятся соблюдать федеральное законодательство и защищать гражданские права всех студентов, преподавателей и сотрудников на кампусах", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер также пригрозил применением федерального законодательства против тех университетов, которые продолжают дискриминацию по расе или полу.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Трамп обратился в Верховный суд по вопросу права на гражданство по рождению
27 сентября, 01:43
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала