Трамп предложил университетам заключить соглашение по защите прав студентов

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил американским университетам заключить с правительством США соглашение по защите гражданских прав студентов и преподавателей, а также прекращению дискриминационных практик.

Американский лидер также пригрозил применением федерального законодательства против тех университетов, которые продолжают дискриминацию по расе или полу.