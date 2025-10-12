Рейтинг@Mail.ru
22:39 12.10.2025
в мире, сша, ближний восток, египет, дональд трамп, марко рубио, пит хегсет, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Ближний Восток, Египет, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ сообщили, кто будет сопровождать Трампа в поездке на Ближний Восток

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн будут сопровождать президента США Дональда Трампа во время его визита на Ближний Восток, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на официальное лицо.
Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет своего визита на Ближний Восток в конце недели. В ходе поездки он посетит Египет, где пройдет мирный саммит по Газе.
"Госсекретарь Рубио, глава Пентагона Хегсет, директор ЦРУ Рэтклифф и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн присоединятся к поездке президента Трампа в регион (Ближнего Востока - ред.) на борту президентского самолета", - сообщил корреспондент в соцсети X со ссылкой на американского чиновника.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эль-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и сам Трамп.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Израиль не будет участвовать в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
В миреСШАБлижний ВостокЕгипетДональд ТрампМарко РубиоПит ХегсетМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
