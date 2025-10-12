Трамп высказался о своем "украинском импичменте"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Трамп сравнил попытку своего импичмента в 2019 году с Уотергейтским скандалом, об этом он написал в соцсети TRUTH Social.
"Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" — заявил американский лидер.
Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Первый процесс демократы организовали в 2019 году. Главу государства подозревали в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп утверждал, что хотел от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Сенат оправдал его по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
Второй импичмент палата представителей вынесла в январе 2021-го. Трампа обвиняли тогда в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии. Сенат, рассматривавший вопрос об импичменте, когда Трамп уже перестал быть президентом, снова оправдал его.
