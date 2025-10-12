Трамп высказался о своем "украинском импичменте"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Трамп сравнил попытку своего импичмента в 2019 году с Уотергейтским скандалом, об этом он написал в соцсети TRUTH Social.

Второй импичмент палата представителей вынесла в январе 2021-го. Трампа обвиняли тогда в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии. Сенат, рассматривавший вопрос об импичменте, когда Трамп уже перестал быть президентом, снова оправдал его.