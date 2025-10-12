Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о своем "украинском импичменте" - РИА Новости, 12.10.2025
19:25 12.10.2025 (обновлено: 19:26 12.10.2025)
Трамп высказался о своем "украинском импичменте"
Трамп высказался о своем "украинском импичменте"
Трамп сравнил попытку своего импичмента в 2019 году с Уотергейтским скандалом, об этом он написал в соцсети TRUTH Social. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
украина
сша
адам шифф
джо байден
украина
сша
Новости
в мире, украина, сша, адам шифф, джо байден
В мире, Украина, США, Адам Шифф, Джо Байден
Трамп высказался о своем "украинском импичменте"

Трамп заявил о незаконности "украинского импичмента" в отношении него. Детали

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Трамп сравнил попытку своего импичмента в 2019 году с Уотергейтским скандалом, об этом он написал в соцсети TRUTH Social.
"Украинский импичмент (в отношении меня!) был гораздо более незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, в том числе Конгресс, начнут расследование по этому делу! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и попросту попрано столько законов и процедур!" — заявил американский лидер.
